April 5, 2023 Edition. 119th Year , NO. 14

Gee Whetsel is editing the issue and can be reached at 803-229-7603, cwhetsel@ftc-i.net 

Dale Morefield is also available for questions at 704-562-5447, dmorefield@theej.com

Notes:

NO OBITS THIS WEEK

LEAD STORY ON FRONT "POLICE ARREST TWO" HAS SEVERAL PHOTOS TO GO ALONG WITH IT.

I THINK I HAVE PROBABLY HAVE MORE "STUFF" THAN ROOM SO IF YOU NEED TO REARRANGE THINGS ON THE INSIDE PAGES, THAT IS FINE.

ALSO, IF YOU NEED TO LEAVE OUT ANYTHING, THESE STORIES/PHOTOS DO NOT HAVE TO GO THIS WEEK: COOKING MATTERS PHOTO COLLECTION ON PAGE A6, CCTC EARNS MILITARY FRIENDLY DESIGNATION ON PAGE A6, AND TINDAL MARKER STAND ALONE PHOTO ON A2.

Thanks, Gee

A1:

LEENWS-04-05-23 POLICE ARREST TWO

LEENWS-04-05-23 SHARED HOPE OPENS HOMELESS SHELTER

LEENWS-04-05-23 REWARD OFFERED FOR MORTAR RETURN

LEENWS-04-05-23 SCHOOL BOARD MEETS

LEENWS-04-05-23 WHAT'S HAPPENING IN LEE COUNTY

LEENWS-04-05-23 SKYBOX PHOTO

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A2: NEWS WITH STAFF BOX

LEENWS-04-05-23 CULYER COLUMN WITH HIS MUG

LEENWS-04-05-23 EARLY CHILDHOOD SUMMIT

LEENWS-04-05-23 TINDALL MARKER STAND ALONE

LEENWS-04-05-23 COLUMBIA WOMAN CHARGED

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A3: NEWS

LEENWS-04-05-23 DEPOT RENOVATIONS SET TO BEGIN SOON

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A4: OPINION

LEENWS-04-05-23 WILL PELLMAN COLUMN

LEENWS-04-05-23 LEE COUNTY ARTS COUNCIL

LEENWS-04-05-23 CECIL STEVENS COLUMN

LEENWS-04-05-23 LEE COUNTY LIBRARY

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A5: KIDS PAGE

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A6: NEWS

LEENWS-04-05-23 BISHOPVILLE TRAVELERS ENJOY ARK ENCOUNTER WITH PHOTOS

LEENWS-04-05-23 COOKING MATTERS PHOTO COLLECTION

LEENWS-04-05-23 FINAL CONCERT IS APRIL 13

LEENWS-04-05-23 CCTC EARNS MILITARY FRIENDLY DESIGNATION

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A7: CLASSIFIEDS

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A8: CHURCH PAGE

LEENWS-04-05-23 CLAY SMITH COLUMN

ROOM FOR JUMPS

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A9: NEWS

LEENWS-04-05-23 CAROLINA RATTLERS WITH PHOTOS

(COLOR PHOTOS)

ROOM FOR JUMPS AT BOTTOM MAYBE

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A10: NEWS

LEENEWS-04-05-23 SCHOOL BOARD RECOGNIZES COACH, PLAYERS

(A10 is a full page spread. Thanks.)

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