April 5, 2023 Edition. 119th Year , NO. 14
Gee Whetsel is editing the issue and can be reached at 803-229-7603, cwhetsel@ftc-i.net
Dale Morefield is also available for questions at 704-562-5447, dmorefield@theej.com
Notes:
NO OBITS THIS WEEK
LEAD STORY ON FRONT "POLICE ARREST TWO" HAS SEVERAL PHOTOS TO GO ALONG WITH IT.
I THINK I HAVE PROBABLY HAVE MORE "STUFF" THAN ROOM SO IF YOU NEED TO REARRANGE THINGS ON THE INSIDE PAGES, THAT IS FINE.
ALSO, IF YOU NEED TO LEAVE OUT ANYTHING, THESE STORIES/PHOTOS DO NOT HAVE TO GO THIS WEEK: COOKING MATTERS PHOTO COLLECTION ON PAGE A6, CCTC EARNS MILITARY FRIENDLY DESIGNATION ON PAGE A6, AND TINDAL MARKER STAND ALONE PHOTO ON A2.
Thanks, Gee
A1:
LEENWS-04-05-23 POLICE ARREST TWO
LEENWS-04-05-23 SHARED HOPE OPENS HOMELESS SHELTER
LEENWS-04-05-23 REWARD OFFERED FOR MORTAR RETURN
LEENWS-04-05-23 SCHOOL BOARD MEETS
LEENWS-04-05-23 WHAT'S HAPPENING IN LEE COUNTY
LEENWS-04-05-23 SKYBOX PHOTO
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A2: NEWS WITH STAFF BOX
LEENWS-04-05-23 CULYER COLUMN WITH HIS MUG
LEENWS-04-05-23 EARLY CHILDHOOD SUMMIT
LEENWS-04-05-23 TINDALL MARKER STAND ALONE
LEENWS-04-05-23 COLUMBIA WOMAN CHARGED
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A3: NEWS
LEENWS-04-05-23 DEPOT RENOVATIONS SET TO BEGIN SOON
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A4: OPINION
LEENWS-04-05-23 WILL PELLMAN COLUMN
LEENWS-04-05-23 LEE COUNTY ARTS COUNCIL
LEENWS-04-05-23 CECIL STEVENS COLUMN
LEENWS-04-05-23 LEE COUNTY LIBRARY
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A5: KIDS PAGE
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A6: NEWS
LEENWS-04-05-23 BISHOPVILLE TRAVELERS ENJOY ARK ENCOUNTER WITH PHOTOS
LEENWS-04-05-23 COOKING MATTERS PHOTO COLLECTION
LEENWS-04-05-23 FINAL CONCERT IS APRIL 13
LEENWS-04-05-23 CCTC EARNS MILITARY FRIENDLY DESIGNATION
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A7: CLASSIFIEDS
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A8: CHURCH PAGE
LEENWS-04-05-23 CLAY SMITH COLUMN
ROOM FOR JUMPS
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A9: NEWS
LEENWS-04-05-23 CAROLINA RATTLERS WITH PHOTOS
(COLOR PHOTOS)
ROOM FOR JUMPS AT BOTTOM MAYBE
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A10: NEWS
LEENEWS-04-05-23 SCHOOL BOARD RECOGNIZES COACH, PLAYERS
(A10 is a full page spread. Thanks.)