Central High FOURTH QUARTER Honor Rolls

All A Honor RollTwelfth grade: Olivia Airington, Josue Ambriz, Jonqavis Austin, Jase Blakeney, McKayla Carroll, Ingrid Casiano, Madison Champagne, Dervone Chappell, Jamarius Covington, Damion Cronk, Rosendo Cruz Resendiz, Connor Crytser, Kierstyn Drayton, Maranda Faulkenberry, Jonathan Gordon, Brandun Harrington, Chance Horton, Jahlil Howard, Allie Jordan, Veronica Kirkley, Makayla Abigail Lear, Devon Litchard, Dalai’jah Miller, Gracie Moree, Priyal Patel, Jackie Perez, Amira Raso, Owen Robertson, Miguel Sanchez, Lydia Smith, Emmalyn Taylor, Sadie Timney, Ausin Tomberlin, DeRon Williams