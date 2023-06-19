Central High FOURTH QUARTER Honor Rolls
All A Honor RollTwelfth grade: Olivia Airington, Josue Ambriz, Jonqavis Austin, Jase Blakeney, McKayla Carroll, Ingrid Casiano, Madison Champagne, Dervone Chappell, Jamarius Covington, Damion Cronk, Rosendo Cruz Resendiz, Connor Crytser, Kierstyn Drayton, Maranda Faulkenberry, Jonathan Gordon, Brandun Harrington, Chance Horton, Jahlil Howard, Allie Jordan, Veronica Kirkley, Makayla Abigail Lear, Devon Litchard, Dalai’jah Miller, Gracie Moree, Priyal Patel, Jackie Perez, Amira Raso, Owen Robertson, Miguel Sanchez, Lydia Smith, Emmalyn Taylor, Sadie Timney, Ausin Tomberlin, DeRon Williams
Eleventh grade: Mariah Alvarado, Jordyn Coleman, Caylie Hilton, Kaydence James, Sara McManus, Jaden Mungo, Riley North, David Oliver, Harrison Outlaw, Austin Palo, Sebastian Resendiz, Jacob Tombelin, Gabriel Wingo
Tenth grade: Nathan Blackwell, Caleb Blakeney, Mikaela Darling, Sherlyn Espinosa, Emmett Funderburk, Cristian Gutierrez, Juan Gutierrez, Stephanie Mar, Daniel Martinez, Maggie Miles, Nathan Miles, Savannah Mullis, Braelyn Oliver, Valeria Preciado, Caden Sims, Skylar Small, Jessica Swan, Jocelyn Tenorio Salinas
Ninth grade: William Airington, Joseph Belk, Aaliyah Blakeney, Jordan Caldwell, Jerry Collins, Madison Dunlap, Jerianne Fonte, Tiffany Funderburk, Saylor Hicks, Journey Hough, Chandler Johnson, Noah Lockhart, Caleb Martin, Madison McCroskey, Aubrey McGready, Kendall Mills, Kyla Porter, Ava Richardson, Derrick Rivers, Nadia Scott, Gracen Tucker, Skylar Walters
A-B HonorTwelfth grade: Colby Adcock, Trinity Bernecky, Brooklyn Bivins, Jalen Blalock, Zykeim Bracey, Jerrie Cardwell, Kyasia Chambers, Ariyonna Day, Vachel Dundy, Adonis Dunlap, Chandler Evans, Jamarius Gaither, Annah Horne, Preston Jordan, Jalen Louallen, Ja’Nyia McBride, Ronnie Lee McBride, Jaden Melton, Jordan Miller, Madison Miller, Makayla O’Neal, Elizabeth Oliver, Miyah Plyler, Diana Reyes Fondon, Zackary Sowell, Chancela Threatt, Kyla Waiters, Taariyen Webber, Austin Wilcox, Braden Zerr
Eleventh grade: Awadh Almontaser, Destiny Blakeney, Darionna Butler, Aryell Cannon, Kayla Darby, A marie Ford, Jacob Griffin, Tanajah Jenkins, Kaiden Johnson, Kinsey Mangum, Lilian Martinez, Sharon Movis-Gaspar, Jada’ Ratliff, Nataleigh Ross, Kyla Seegars, Laila Stradford, Rudy Suyat, Hailey Thomas, Kalyn Truesdale, Katerria Truesdale, Davis Tucker, Zykeil Turner
Tenth grade: Kennedy Barfield, Madison Blakeney, Aubree Branham, Keegan Browning, Khia Butler, Juan Cabrea Salas, Jackson Coleman, Alexis Collins, Bryce Cox, Kobe Davis, Taylor Deason, Christopher Dominque, Kara Douglas, Miranda Duenaz, Te Ziyah Dunlap, Caroline Faulkenberry, Brianna Gearhart, Jordyn Griffin, Tzitlaly Guzman, Sullivan Hall, Xavier Hall, Abigail Hunter, NiKeyasia Jenkins, Amber King, Luis Lopez Castelan, Melissa Merion, Nakia Miller, Tobias Miller, Jada Mungo, Selena Munoz, Morgan Oglesby, Luis Ortiz, Mason Robertson, Serenity Rushing, Dylan Seegars, Samuel Stewart, Richard Sullivan, Jada Threatt, Casey Whitford, Daniel Williams
Ninth grade: De’Nya Blakeney, Makiyia Blakeney, Riley Chambers, Saona Collins, Haile Davis, Kaylie Dix, Mariana Duran, Cameron Huggins, Luke Huggins, Devin Kowalewski, Eric Maddox, Lusvin Martinez Cruz, Riley MCCurry, Bradley Mclaughlin, Gabrial McMahan, Jared Melton, Aubrey Miller, Braden Price, Linda Ramos, Jariyah Sowell, Rebekah Tadlock, Essence Tillman, Ma Guadalupe Velez Garcia