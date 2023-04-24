Central High Honor Rolls

Third Quarter — All A Honor RollTwelfth grade: Olivia Airington, Josue Ambriz, Jonqavis Austin, Jase Blakeney, Ingrid Casiano, Dervone Chappell, Jamarius Covington, Damion Cronk, Rosendo Cruz Resendiz, Connor Crytser, Kierstyn Drayton, Maranda Faulkenberry, Raymond Glenn, Jonathan Gordon, Brandun Harrington, Chance Horton, Keiara Hough, Jahlil Howard, Allie Jordan, Veronica Kirkley, Devon Litchard, Gracie Moree, Priyal Patel, Jackie Perez, Amira Raso, Owen Robertson, Miguel Sanchez, Lydia Smith, Rodney Smothers, Thomas Stegall, Emmalyn Taylor, Sadie Timney, Ausin Tomberlin, DeRon Williams

Trending Videos