Central High Honor Rolls

Third Quarter — All A Honor RollTwelfth grade: Olivia Airington, Josue Ambriz, Jonqavis Austin, Jase Blakeney, Ingrid Casiano, Dervone Chappell, Jamarius Covington, Damion Cronk, Rosendo Cruz Resendiz, Connor Crytser, Kierstyn Drayton, Maranda Faulkenberry, Raymond Glenn, Jonathan Gordon, Brandun Harrington, Chance Horton, Keiara Hough, Jahlil Howard, Allie Jordan, Veronica Kirkley, Devon Litchard, Gracie Moree, Priyal Patel, Jackie Perez, Amira Raso, Owen Robertson, Miguel Sanchez, Lydia Smith, Rodney Smothers, Thomas Stegall, Emmalyn Taylor, Sadie Timney, Ausin Tomberlin, DeRon Williams
Eleventh grade: Mariah Alvarado, Jacoury Chambers, Jordyn Coleman, Emily Freeman, Marylee Guevara, Caylie Hilton, Kaydence James, Shelby Linder, Sara McManus, Jaden Mungo, Riley North, David Oliver, Harrison Outlaw, Austin Palo, Sebastian Resendiz, George Rushing, Jacob Tombelin, Gabriel Wingo
Tenth grade: Nathan Blackwell, Caleb Blakeney, Mikaela Darling, Sherlyn Espinosa, Emmett Funderburk, Cristian Gutierrez, Juan Gutierrez, Stephanie Mar, Daniel Martinez, Maggie Miles, Savannah Mullis, Braelyn Oliver, Valeria Preciado, Caden Sims, Skylar Small, Jessica Swan, Jocelyn Tenorio, Victoria Thompson
Ninth grade: William Airington, Joseph Belk, Aaliyah Blakeney, Jordan Caldwell, Jerry Collins, Madison Dunlap, Jerianne Fonte, Tiffany Funderburk, Dana Guin, Lawson Hicks, Saylor Hicks, Journey Hough, Chandler Johnson, Noah Lockhart, Caleb Martin, Madison McCroskey, Aubrey McGready, Kendall Mills, Sha’karria Murray, Kyla Porter, Ava Richardson, Derrick Rivers, Nadia Scott, Gracen Tucker, Skylar Walters, Tahziir Webber
Third Quarter — A-B HonorTwelfth grade: Colby Adcock, Kade Ashcraft, Ta’Jasyia Beauford, Trinity Bernecky, Brooklyn Bivins, Dornasia Blakeney, Jalen Blalock, Zykeim Bracey, Jerrie Cardwell, McKayla Carroll, Kyasia Chambers, Ariyonna Day, Vachel Dundy, Adonis Dunlap, Chandler Evans, Jamarius Gaither, Annah Horne, Preston Jordan, Jalen Louallen, Ja’Nyia McBride, Olivia McLaughlin, Jaden Melton, Jordan Miller, Madison Miller, Makayla O’Neal, Elizabeth Oliver, Miyah Plyler, Diana Reyes, Hannah Seegars, Zackary Sowell, Chancela Threatt, Ny Asia Truesdale, Kyla Waiters, Taariyen Webber, Austin Wilcox, Malachi Wilson, Braden Zerr
Eleventh grade: Awadh Almontaser, Joharah Almontaser, Destiny Blakeney, Amiya Bracey, Darionna Butler, Aryell Cannon, Kayla Darby, Nadia Dunlap, A marie Ford, Zionna Funderburk, Justice Gingham, Josefina Gomez, Jacob Griffin, Tanajah Jenkins, Kiamy Jimenez, Kaiden Jordan, Seth Jones, John Lottihall, Kinsey Mangum, Lilian Martinez, Imani McManus, Leah McMillan, Tyson Miller, Sharon Movis-Gaspar, Jada’ Ratliff, Nataleigh Ross, Kyla Seegars, Laila Stradford, Rudy Suyat, Hailey Thomas, Kalyn Truesdale, Katerria Truesdale, Davis Tucker, Bryson Turner, Zykeil Turner, Sindy Visoso
Tenth grade: Tucker Airington, Zoe Airington, Matalyn Bailey, Kennedy Barfield, Madison Blakeney, Tori Brandon, Aubree Branham, Keegan Browning, Khia Butler, Juan Cabrea, Aliza Cato, Cooper Catoe, Jaquon Clark, Jackson Coleman, Alexis Collins, Kinsey Connor, Bryce Cox, Kobe Davis, Taylor Deason, Christopher Dominque, Kara Douglas, Miranda Duenaz, Te Ziyah Dunlap, Caroline Faulkenberry, Jamar Fredlaw, Brianna Gearhart, Dalilah Gibson, Jordyn Griffin, Tzitlaly Guzman, Sullivan Hall, Xavier Hall, Abigail Hunter, NiKeyasia Jenkins, Amber King, Cameronlee King, Luis Lopez, Larry Martinez, Daniel Martinez, Trace Melton, Melissa Merion, Christopher Merriman, Nakia Miller, Tobias Miller, Jada Mungo, Selena Munoz, Morgan Oglesby, Luis Ortiz, Kylie Quick, Mason Robertson, Serenity Rushing, Dylan Seegars, Ce’Jon Spencer, Samuel Stewart, Richard Sullivan, Jada Threatt, Summer Wallace, Casey Whitford, Daniel Williams
Ninth grade: Marques Allen, Juanito Alvarado, De’Nya Blakeney, Makiyia Blakeney, Zimarion Blakeney, Ryan Bonilla, Riley Chambers, Saona Collins, Haile Davis, Sean Avery, Kaylie Dix, Mardai Duncan, Mariana Duran, Triston Haigler, Cameron Huggins, Luke Huggins, Devin Kowalewski, Eric Maddox, Lusvin Martinez Cruz, Eric Martinez, Rylan Mathis, Riley MCCurry, Bradley Mclaughlin, Gabrial McMahan, Jared Melton, Aubrey Miller, Trinity Musser, Demetrius Myers, Braden Price, Linda Ramos, Ethan Reynolds, Michael Simons, Jariyah Sowell, Rebekah Tadlock, Lillian Thompson, Essence Tillman, Ma Velez Garcia