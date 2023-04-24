Third Quarter — All A Honor RollTwelfth grade: Jamilet Exayana Alvarado Rivera, Zachary Kayden Michael Andrews, Cassidy Paige Baker, Mia Elizabeth Jean Boyle, Aidan Carroll Brasington, Austin Tyler Brookhouser, Nyasya Deonte Brown, Michael Bryson Byrd, Abby Grace Childers, Brandy Dominquez Cuellar, Ethan Timothy Griggs, Savannah Catherine Henderson, Jacob Robert Horton, Richard Wyatt Horton, Addie Grace Johnson, William Jase Johnson, Nathan Wilson

Langjahr, Nicholas Dean Langjahr, Brian John Maldonado, Shana Danielle McAllister, Michael-Landon Ousley McAteer, Anna Geraldine McDaniel, Pacey Reed Mckenzie, Winter Elyse Memminger, Landon Everett Mims, Kendra Brooke O’Neal, Elanti Leya Outlaw, Lauren Mikayla Phillips, Luke Tanner Smith, Taneshia Kiara Stone, Angel Paredes Suarez, Evan Isaiah Sullivan, Marquez Jaquan Tedder, Ismael Tirado-Jeronimo, Anna Jane Weatherford

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