Central High SECOND QUARTER Honor Rolls
All A Honor Roll Twelfth grade: Colby Adcock, Josue Ambriz, Jonqavis Austin, Jase Blakeney, Jalen Blalock, Jerrie Cardwell, Madison Champagne, Jamarius Covington, Damion Cronk, Connor Crytser, Kierstyn Drayton, Maranda Faulkenberry, Raymond Glenn, Jonathan Gordon,Chance Horton, Keiara Hough, Allie Jordan, Preston Jordan, Makayla Lear, Devon Litchard, Gracie Moree, Priyal Patel, Jackie Perez Resendiz, Amira Raso, Lydia Smith, Rodney Smothers, Thomas Stegall, Sadie Timney, Kyla Waiters
Eleventh grade: Awadh Almontaser, Jacoury Chambers, Emily Freeman, Marylee Guevara Vallecillo, Kaydence James, Shelby Linder, Kinsey Mangum, David Oliver, Harrison Outlaw, Austin Palo, Jada’ Ratliff, George Rushing, Laila Stradford, Hailey Thomas, Davis Tucker, Zykeil Turner
Tenth grade: Nathan Blackwell, Caleb Blakeney, Madison Blakeney, Sherlyn Espinosa, NiKeyasia Jenkins, Luis Lopez Castelan, Stephanie Mar, Melissa Merino, Maggie Miles, Nathan Miles, Savannah Mullis, Braelyn Oliver, Valeria Preciado Esquivel, Mason Robertson, Caden Sims, Samuel Stewart, Jocelyn Tenorio Salinas, Victoria Thompson
Ninth grade: Jerry Collins, Madison Dunlap, Jerianne Fonte, Dana Guin, Lawson Hicks, Caleb Martin, Kendall Mills, Sha’karria Murray, Nadia Scott, Jariyah Sowell, Skylar Walters, Tahziir Webber
A-B Honor ROLL Twelfth grade: Olivia Airington, Kade Ashcraft, Ta’Jasyia Beauford, Trinity Bernecky, Dezmon Blackmon, Dornasia Blakeney, McKayla Carroll, Ingrid Casiano, Rosendo Cruz Resendiz, Adonis Dunlap, Chandler Evans, Jamarius Gaither, Annah Horne, Veronica Kirkley, Ja’Nyia McBride, Ronnie McBride, Olivia McLaughlin, Dalai’jah Miller, Madison Miller, Elizabeth Oliver, Diana Reyes Fondon, Owen Robertson, Miguel Sanchez, Hannah Seegars, Chancela Threatt, Taariyen Webber, Malachi Wilson, Braden Zerr
Eleventh grade: Brooklyn Bivins, Amiya Bracey, Jordyn Coleman, Nadia Dunlap, Zionna Funderburk, Justice Gingham, Josefina Gomez Barragan, Caylie Hilton, Kiamy Jimenez Bautista, Seth Jones, John Lottihall, Imani McManus, Sara McManus, Leah McMillan, Tyson Miller, Sharon Movis-Gaspar, Riley North, Sebastian Resendiz, Jacob Tomberlin, , Kalyn Truesdale, Ny Asia Truesdale, Bryson Turner, Sindy Visoso Salinas, Gabriel Wingo
Tenth grade: Tucker Airington, Zoe Airington, Joharah Almontaser, Tori Brandon, Aliza Cato, Cooper Catoe, Jaquon Clark, Jackson Coleman, Kinsey Connor, Bryce Cox, Mikaela Darling, Kara Douglas, Te Ziyah Dunlap, Jamar Fredlaw, Emmett Funderburk, Dalilah Gibson, Jordyn Griffin, Cristian Gutierrez, Sullivan Hall, Xavier Hall, Abigail Hunter, Amber King, Cameronlee King, Larry Martinez Cruz, Daniel Martinez, Trace Melton, Christopher Merriman, Tobias Miller, Jada Mungo, Selena Munoz, Morgan Oglesby, Kylie Quick, Serenity Rushing, Dylan Seegars, Skylar Small, Ce’Jon Spencer, Richard Sullivan, Jessica Swan, Jada Threatt, Summer Wallace, Casey Whitford, Daniel Williams
Ninth grade: William Airington, Marques Allen, Juanito Alvarado, Matalyn Bailey, Joseph Belk, Aaliyah Blakeney, Zimarion Blakeney, Leyla Bledsoe, Ryan Bonilla, Sean Davis, Mardai Duncan, Mariana Duran, Tiffany Funderburk, Triston Haigler, Saylor Hicks, Journey Hough, Luke Huggins, Devin Kowalewski, Noah Lockhart, Lusvin Martinez Cruz, Eric Martinez, Rylan Mathis, Riley MCCurry, Aubrey McGready, Gabrial McMahan, Jared Melton, Aubrey Miller, Trinity Musser, Demetrius Myers, Kyla Porter, Ethan Reynolds, Ava Richardson, Derrick Rivers, Michael Simons, Lillian Thompson, Gracen Tucker, Ma Velez Garcia