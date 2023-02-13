Central High SECOND QUARTER Honor Rolls

All A Honor Roll Twelfth grade: Colby Adcock, Josue Ambriz, Jonqavis Austin, Jase Blakeney, Jalen Blalock, Jerrie Cardwell, Madison Champagne, Jamarius Covington, Damion Cronk, Connor Crytser, Kierstyn Drayton, Maranda Faulkenberry, Raymond Glenn, Jonathan Gordon,Chance Horton, Keiara Hough, Allie Jordan, Preston Jordan, Makayla Lear, Devon Litchard, Gracie Moree, Priyal Patel, Jackie Perez Resendiz, Amira Raso, Lydia Smith, Rodney Smothers, Thomas Stegall, Sadie Timney, Kyla Waiters

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