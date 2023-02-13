McBee High SECOND QUARTER Honor Rolls

All A Honor RollTwelfth grade: Jamilet Exayana Alvarado Rivera, Zachary Kayden Michael Andrews, Mia Elizabeth Jean Boyle, Aidan Carroll Brasington, Austin Tyler Brookhouser, Michael Bryson Byrd, Abby Grace Childers, Brandy Dominquez Cuellar, Ethan Timothy Griggs, Savannah Catherine Henderson, Jacob Robert Horton, Skyler Rene’e Johnson, Nathan William Langjahr, Nicholas Dean Langjahr, Sean Michael Larock, Shana Danielle McAllister, Michael-Landon Ousley McAteer, Anna Geraldine McDaniel, Pacey Reed Mckenzie, Roman Pierce Mckenzie, Winter Elyse Memminger, Elanti Leya Outlaw, Lauren Mikayla Phillips, Luke Tanner Smith, Taneshia Kiara Stone, Angel Paredes Suarez, Evan Isaiah Sullivan, Marquez Jaquan Tedder, Ismael Tirado-Jeronimo

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