All A Honor Roll
Twelfth grade
Jamilet Exayana Alvarado Rivera, Zachary Kayden Michael Andrews, Mia Elizabeth Jean Boyle, Aidan Carroll Brasington, Austin Tyler Brookhouser, Michael Bryson Byrd, Abby Grace Childers, Brandy Dominquez Cuellar, Ethan Timothy Griggs, Savannah Catherine Henderson, Jacob Robert Horton, Skyler Rene’e Johnson, Nathan William Langjahr, Nicholas Dean Langjahr, Shana Danielle McAllister, Michael-Landon Ousley McAteer, Anna Geraldine McDaniel, Winter Elyse Memminger, Elanti Leya Outlaw, Jessica Meza Pedraza, Lauren Mikayla Phillips, Luke Tanner Smith, Taneshia Kiara Stone, Angel Paredes Suarez, Evan Isaiah Sullivan, Ismael Tirado-Jeronimo, Paris Aaliyah Washington
Eleventh grade
Trinity Grace Brigman, Madison Danielle Childers, Delaney Elizabeth Cross, Antony Jaron Faison, Danica Kathleen Graham, Morgan Mckenzie Griggs, Kierra Sharie Hicks, She’bra Kemaira Hicks-Coe, Sarah Ann James, William Franklin King, Anabel Leigh LeCount, Mary Frances McKenzie, Caitlyn Elizabeth Moody, Lindsay Catherine Morris, Shubham Kaushikkamur Patel, Mollie Lee Rollings, Kylee Alexis Sawyer, Austin Mclean Smith, Meredith Ann Sprouse, Evan Howle Talbert, Ava Reese Tiller, Diana Nicole Williams, Mariah Ann Woods
Tenth grade
Emma Marie Andrews, Lillian Grace Beasley, Kelly Elizabeth Byrd, Ayla Marie Cole, Christa-Lee Nichole Conte, Caden Donald Dawson, Caleb Wayne Dixon, Raegan Karen Griggs, Casey Kelley Henderson, Kyleigh Gail Hendrix, Aiden Joseph Hughes, Chelsey Alexandria Hunter, Rylan Suzanne Jordan, Emma Grace Lankford, Emily Jay Elizabeth Mixon, MaKayla Dianne Moseley, James Evan Norris, Kendra Denise Olvera Reynoso, Carmen Lania Scott
Ninth grade
Ava Viviana Aquino, Dekota Charles Butler, Campbell James Byrd, Grace Caroline Byrd, Molly Lauren Carter, Bryson Owen Davis, Kaelyn Jolene Dixon, Lanayia Monique Faison, Arely Salinas Gallardo, Logan Chase Gregory, Hayden James Griggs, Naomi Parris-Lee House, Evyanna Brooke Martin, Hanna Morgan McLeod, Jailyn Lee Melton, Hannah Mackenzie Miller, Lilith Kamron Pate, Phaydra Delilah Price, Karen Ximena Ramirez-Eduardo, Zoe Lynn Sanders, Austyn Kyler Smith, Macey Lynn Smith, Lizzie Grace Wiggins
Eight grade
Sophia Rose Bossley, Victoria Elyzabeth Brackett, Alex Peyton Brigman, Gunnar Mitchell Brigman, Kaden Kyle Contreras, Addison Renee Lloyd, Raeleigh Brook Norris, Yazmine Ginez Perez, Emily Ramos-Mendoza, Paige Marie Talbert
Seventh grade
Annabelle Elizabeth Andrews, Emma Coker Byrd, John Mcclellan Byrd, Kymber Nicole Crowley, Elizabeth Marie Fales, Kelton Gray Horton, Jaxx Dustin Duane Jones, Charice Annette Lunn, Sarah Grace Edwards Outlaw, Joshua Michael Rogers, Chloe Erin Winburn
Sixth grade
Kaylie Liset Alvarado-Rivera, Reese Colton Atkinson, Breanna Gean Banister-Neal, Harlee Nicole Childers, Braelyn Nichole Eng, Madison Dahlia Frantz, Colton Ryan Gainey, Sarah Kate Lankford, Conner Logan McAteer, Collin James Palacios, Jackson Thomas Polson, Ashton Danielle Raley, Trinidy Danielle Rowell, Augustus Byrd Snipes, Alyssa Nichole Stone, Madison Deneen Talbert
A/B Honor Roll
Twelfth grade
Cassidy Paige Baker, Elizabeth Logan Byrd, Lucus Juan Carlos Diego, Nicholas Christopher Gregory, Stanley Junior Howard, Isabella Shea Hughes, Addie Grace Johnson, William Jase Johnson, Sean Michael Larock, Katelynn Danielle Lewis, Pacey Reed Mckenzie, Jase Beasley Milbee, Marquez Jaquan Tedder, Anna Jane Weatherford
Eleventh grade
Kimberly Anette Boan, Abbey Leshai Butler, Anna Rae Charlotte Byrd, McKenna Riley Byrd, Aidan Nicolas Frantz, Shawn Frentice Price, Marian Palomino Ramirez, Trinity Storm Teal, Cameron Elizabeth Tiller
Tenth grade
Daylee Parker Amerson, Emily Taylor Barrineau, Colton Gage Blackwell, Olivia Ruby Boyle, Ayken Riley Branham, Jasson Brockington, Gabriel Dalton Caston, Ansley Grace Chapman, Mackenzie Lane Chapman, Katie Ann Collins, Ethan Michael Consiglio, April Darlene Fowler, Ingrid Dayana Fuentes Hernandez, Angelique Dominguez Guerrero, Madison Grace Herrington, Alexia Nicole Lane, Deyra Dominguez Martinez, Sarah Elizabeth Mims, John Nicholas Morrell, Kaylee Rhyn O’Neal, Cohen Roger Reid, Maurice Lorenzo Robinson-Outlaw, Taylor Nicole Scarborough, Wiley Kowen Everett Starling, Corin Elina Sutton, Pollyanna Elise Teal, Landon Drake Tedder, Blazley Joanna Tyner, Tyler Jovon Wright
Ninth grade
Briana Lynn Davenport, Arica Riley Eason, Emma Mckinley Fales, Emma Taylor Goff, Ryder Chandler Goodson, Hunter Avery Griggs, John Mason Hoffman, Jakari Sincere Holloman, Malaya Lynn Ivy, Baylee Kathrine Jackson, Hannah Grace James, Terrwin Denise Kelly, Rebekah Delaney Lewis, Janiah Robyn Liles, Salvation Teondrea Janay Miller, Jordan Elise Moore, Deandrea Tyler Morrell, Christopher Brayden Pacheco, Trinity Caiden Poe, Montana Sky Smith, Kayleigh West, Tymira Madison Williams, Jacy Jolee Winburn
Eight grade
Aubree Eloise Billingsley, Brianna Elaine Childers, Jenna Marie Josephine Cutler, Dylan Macon Dills, Ariana Danielle Gainey, Cameron Omoro King, Lucas Wayne King, Skylar Ainsleigh Lowery, Kallie Paxton Moore, Genna Piper Newsome, Hayden Luther Peavy, Leah A Ponds, Hayden Olivia Johnlyn Quick, Emily Rachel Rhoad, Lasha Azriel Sauls, Campbell Neylan Shipman, Marissa Grace Stephens, Manning Timothy Tolson, Nathan Alexander Winburn, Cadence Alyse Yates
Seventh grade
Kimberly Michelle Alvarado-Orendain, Colby Zayne Boykin, Harley Abagail Boykin, Joseph William Boyle, Emma Mae Braska, McKinley Thomas Brigman, Mason Andrew Byrd, Kaylen Elisabeth Cole, Skyler Daniel Freeman, Catalina Rose Hernandez, Caleb Blakelee Hodge, Jayla Brianna Johnson, Addison Coleman Jones, Alice Marie Kennington, Brycen Thomas Lewis, Jayden Joel Mejia-Granados, Alexis Christina Kay Mitchell, Avryl Rayne Oxendine, Arleigh Nicole Polson, Dalton James Pratt, Tikaiyah Jane Ramirez, Hayden Grant Tiller, Hayden Nichole Watson
Sixth grade
Aiden James Bullard, Cason O’brien Caldwell, Kirstyn Emily Dills, Heidi Alexandra Griggs, Ella Rose King, Jacy Alexis King, Leah Brooke Norris, Kevin Nehemias Ramirez-Eduardo, Emily Grace Robinson, Riley Serenity Sawyer, Annajaylin Solorio, Alshon Jamir Sutton